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В ожидании закрытия "Удельной" комтранс усилит три автобусных маршрута

фото ЗакС политика В ожидании закрытия "Удельной" комтранс усилит три автобусных маршрута

Начиная с пятницы, 12 апреля, в Петербурге будут усилены три автобусных маршрута, сообщили в комитете по транспорту. Подобное решение связали с предстоящим в июне закрытием станции метро "Удельная" на ремонт.

На маршруте № 86 количество рейсов увеличится до 260 в день, а интервал движения уменьшится до пяти-девяти минут. На маршруте № 93 теперь в день будет выполняться по 249 рейсов, а на маршруте № 171 — по 218 рейсов. Интервалы движения составят семь-десять и девять-двенадцать минут соответственно.

"Удельную" планируют закрыть на ремонт с 1 июня. С этого же дня комтранс намерен продлить трассы автобусных маршрутов № 38, 45, 85 и 222 до ближайших станций метрополитена. Усилению подвергнутся семь автобусных маршрутов.

Фото: ЗАКС.Ру


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