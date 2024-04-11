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Новости 18:40

В Петербурге ввели "желтый" уровень опасности из-за ветра

фото ЗакС политика В Петербурге ввели "желтый" уровень опасности из-за ветра

Петербургские чиновники объявили так называемый желтый уровень погодной опасности. Этой меры потребовал сильный ветер, представляющий собой потенциальную угрозу.

По имеющемуся у Смольного прогнозу, в отдельных районах скорость ветра будет способна достичь 15-20 метров в секунду. "Желтый" уровень объявлен до 21 часа в четверг и с 5 до 16 часов в пятницу. Ранее с похожим предостережением выступило ГУ МЧС по региону.

Накануне картина дня была иной: в городе установилась настолько благоприятная погода, что был побит температурный рекорд, державшийся с конца XIX века. Воздух 10 апреля прогрелся до 22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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