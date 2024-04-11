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Муниципал 18:54

Движение "Лидеры Петербурга" начнет готовить кандидатов к муниципальным выборам

фото ЗакС политика Движение "Лидеры Петербурга" начнет готовить кандидатов к муниципальным выборам

В Петербурге начнет действовать программа по подготовке молодых политиков "Лидеры Петербурга", объявил член Общественной палаты России Александр Малькевич на пресс-конференции в ТАСС 11 апреля. На презентации проекта присутствовали также глава комитета Смольного по молодежной политике Богдан Заставный и депутаты Заксобрания Всеволод Беликов и Андрей Малков. Беликов возглавляет Совет муниципальных образований, а Малков руководит профильной комиссией по делам молодежи в парламенте. 

Всего в рамках первого отбора планируется набрать  порядка 200 человек. У них собираются развивать лидерские качества, навыки публичных выступлений и другие. 

- Проект открыт для всех молодых людей, независимо от их политических убеждений и их партийной принадлежности. Если вы молоды телом и душой - приходите, - заявил Малькевич.

Подобный проект уже работает в новых регионах. Слушатели этого курса осенью 2023 года уже избирались в местные советы в ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, в сентябре состоятся муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Планируется избрать порядка 1,5 тысяч депутатов. На праймериз "Единой России" уже заявилось более 1,6 тысяч человек. Среди них также есть участники спецоперации

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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