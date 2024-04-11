Более 10 участников СВО пожелали участвовать в праймериз "Единой России" в Петербурге

В общей сложности более 10 участников специальной военной операции изъявили желание участвовать в предварительном голосовании "Единой России" в Петербурге, сообщили 11 апреля в местном отделении партии. Всего же документы для участия в праймериз подали около 800 горожан.

Одним из желающих стал житель МО "Прометей" Андрей Гончаров, который накануне подал документы в Калининское районное отделение ЕР. Он заявил, что давно решил "попробовать себя в политике и начать именно с низов, с муниципалитета". Участие в праймериз он назвал "попыткой посмотреть, пойдут ли жители за ветеранами СВО, поддержат ли их в выборе", передает пресс-служба партии.

Гончаров ушел добровольцем на спецоперацию в октябре 2022 года, через полгода был демобилизован с контузией. Сейчас он работает социальным координатором в фонде "Защитники Отечества".

К концу недели исполнительный секретарь Калининского отделения ЕР Алексей Суворов ожидает "более двухсот заявлений" от потенциальных участников праймериз.

Прием заявок для участия в предварительном голосовании "Единая Россия" начала в марте, продлится он до 25 апреля. Участвовать в праймериз иноагентам партийцы запретили. При этом бойцам СВО единороссы обещали накидывать по 25 % к достигнутому на выборах результату.

Среди прочих желающих в Петербурге оказался и бывший врио МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин. На днях суд не разрешил ему вновь баллотироваться на муниципальные выборы.

Фото: ЗАКС.Ру