Суд не разрешил бывшему врио главы "Лиговки-Ямской" Сергею Ильину снова баллотироваться в округе

Смольнинский районный суд Петербурга 9 апреля отказал в удовлетворении иска бывшему врио главы МО "Лиговка-Ямская" Сергею Ильину, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Ильин хотел доказать свою непричастность к незаконному бездействию в виде непроведения собраний совета в течении трех месяцев,

Совет МО "Лиговка-Ямская" был распущен 1 апреля в соответствии с законом Петербурга. Ильин оказался первым муниципалом, который попытался доказать отсутствие своей вины в роспуске совета - без этой процедуры он не сможет вновь баллотироваться в округе. Также в суд направлялись похожие заявления от депутатов из соседнего МО "Смольнинское", которое также было распущено из-за отсутствия собраний более трех месяцев.

Отметим, Ильин участвует в праймериз "Единой России". Он намеревается снова баллотироваться в МО "Лиговка-Ямская". Он рассказывал, что выдвигаться его просили тысячи жителей округа.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло последнее заседание депутатов МО "Лиговка-Ямская" шестого созыва.

Константин Леньков / Фото из группы МО "Лиговка-Ямская"