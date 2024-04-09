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Муниципал 12:09

Суд не разрешил бывшему врио главы "Лиговки-Ямской" Сергею Ильину снова баллотироваться в округе

фото ЗакС политика Суд не разрешил бывшему врио главы "Лиговки-Ямской" Сергею Ильину снова баллотироваться в округе

Смольнинский районный суд Петербурга 9 апреля отказал в удовлетворении иска бывшему врио главы МО "Лиговка-Ямская" Сергею Ильину, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Ильин хотел доказать свою непричастность к незаконному бездействию в виде непроведения собраний совета в течении трех месяцев, 

Совет МО "Лиговка-Ямская" был распущен 1 апреля в соответствии с законом Петербурга. Ильин оказался первым муниципалом, который попытался доказать отсутствие своей вины в роспуске совета - без этой процедуры он не сможет вновь баллотироваться в округе. Также в суд направлялись похожие заявления от депутатов из соседнего МО "Смольнинское", которое также было распущено из-за отсутствия собраний более трех месяцев. 

Отметим, Ильин участвует в праймериз "Единой России". Он намеревается снова баллотироваться в МО "Лиговка-Ямская". Он рассказывал, что выдвигаться его просили тысячи жителей округа. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло последнее заседание депутатов МО "Лиговка-Ямская" шестого созыва. 

Константин Леньков / Фото из группы МО "Лиговка-Ямская"


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