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Новости 19:30

Заблокирован сайт петербуржца Никитченко, оштрафованного за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика Заблокирован сайт петербуржца Никитченко, оштрафованного за "дискредитацию армии"

Петербургский пенсионер Валентин Никитченко, увлекающийся фотографией, столкнулся с блокировкой собственного сайта. Как передает издание RusNews, об этом его уведомил интернет-провайдер письмом по электронной почте. Компания рассказала о давлении со стороны Роскомнадзора, который нашел на сайте некий противоправный контент.

Пенсионеру дали сутки на удаление запрещенной информации, не указав, что именно не устраивает чиновников. В итоге он потерял доступ к порталу.

Фотограф увлекается съемкой судебных процессов. В прошлом году на него составили три протокола о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Два из трех административных дел были закрыты. По третьему Никитченко получил штраф, до сих пор не вступивший в силу.

фото: Анна Мотовилова / MR7


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