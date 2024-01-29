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Новости 18:13

Петербургский фотограф Никитченко получил штраф за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика Петербургский фотограф Никитченко получил штраф за "дискредитацию армии"

Колпинский районный суд Петербурга потратил восемь часов на то, чтобы назначить штраф 74-летнему жителю города Валентину Никитченко, увлекающемуся фотографированием общественно-политических событий. Пенсионеру придется выплатить 30 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает медиапроект RusNews.

Правоохранителям не понравилось содержание фоторабот Никитченко, опубликованных на его персональном сайте. Среди прочего, на снимках были запечатлены лозунги с политическими требованиями.

Пожилой петербуржец регулярно ходит на суды к активистам. В прошлом он неоднократно освещал протестные акции. За весь прошлый год на фотографа составили три протокола о дискредитации армии. Штрафом обернулся только последний из них.

фото: Анна Мотовилова / MR7


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