Петербургский фотограф Никитченко получил штраф за "дискредитацию армии"

Колпинский районный суд Петербурга потратил восемь часов на то, чтобы назначить штраф 74-летнему жителю города Валентину Никитченко, увлекающемуся фотографированием общественно-политических событий. Пенсионеру придется выплатить 30 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает медиапроект RusNews.

Правоохранителям не понравилось содержание фоторабот Никитченко, опубликованных на его персональном сайте. Среди прочего, на снимках были запечатлены лозунги с политическими требованиями.

Пожилой петербуржец регулярно ходит на суды к активистам. В прошлом он неоднократно освещал протестные акции. За весь прошлый год на фотографа составили три протокола о дискредитации армии. Штрафом обернулся только последний из них.

фото: Анна Мотовилова / MR7