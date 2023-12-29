Петербургский фотограф Никитченко получил новый протокол о дискредитации армии

Петербургские правоохранители составили очередной протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении 73-летнего фотографа Валентина Никитченко, передает медиапроект RusNews. В поле зрения российских властей вновь попали публикации на его авторском сайте.

На своем интернет-ресурсе, по версии правоохранителей, пенсионер выкладывает фотографии с различных акций, пикетов и судебных заседаний по политическим делам. Отдельно в материалах административного дела упоминаются некоторые протестные лозунги и замечания, в том числе с критикой действующего президента.

Фотографу грозит штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей. Аналогичное производство в отношении Никитченко было прекращено в сентябре по причине истечения сроков давности привлечения к ответственности. При "осмотре" помещения силовики изъяли у него технику, из-за чего петербуржец переживал сильнее всего.

фото: Анна Мотовилова / MR7