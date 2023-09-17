Колпинский суд прекратил дело о дискриминации армии в отношении фотографа Никитченко

Колпинский районный суд Петербурга прекратил рассмотрение административного дела о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении 73-летнего фотографа Валентина Никитченко, рассказал правозащитник Динар Идрисов. По его словам, основанием для этого стало истечение сроков давности.

При этом, по его словам, само дело "раздвоилось" после того, как Городской суд Петербурга отменил предыдущие определения нижестоящей инстанции. "В районном суде дело неожиданно раздвоилось, было принято к производству и назначено к рассмотрению уже сразу два дела за одну дискредитацию", — написал Идрисов в своем Telegram-канале.

Заседание по первому делу состоялось 15 сентября, разбирательство прекратили в связи с истечением сроков данности по вменяемой Никитченко статье. По предположению Идрисова, аналогичным образом может завершиться рассмотрение второго дела против фотографа.

Идрисов заявил о намерении обжаловать в дальнейшем в Городском суде решения по обоим делам. По его словам, защита намерена добиваться полного оправдания Никитченко.

Протокол на фотографа был составлен в минувшем мае из-за материалов на сайте, который тот ведет. В августе Горсуд отменил решение Колпинского суда о возврате протокола в полицию для доработки.

Фото: ЗАКС.Ру