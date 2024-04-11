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Новости 20:55

РКН предупредил о рассылке фальшивых писем в адрес руководителей СМИ

фото ЗакС политика РКН предупредил о рассылке фальшивых писем в адрес руководителей СМИ

Роскомнадзор поставил в известность руководителей редакций, что от имени ведомства участились фейковые письма в их адрес, передает "Интерфакс". Мошенники, выдавая себя за чиновников, грозят блокировкой сайтов изданий и привлечением журналистов к юридической ответственности.

Как правило, поддельные письма приходят будто бы от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций. Нынешняя волна фальшивой рассылки характеризуется фиксацией на теме паводка в Оренбургской области. "Сотрудник" надзорного органа якобы выражает недовольство тем, что то или иное СМИ проявляет излишний интерес к теме ликвидации последствий наводнения. Изложенное в таких письмах - неправда, утверждают в Роскомнадзоре.

Как и прежде, РКН уверяет, что письма от ведомства могут приходить с одного-единственного адреса name@rkn.gov.ru и всегда имеют электронную подпись в формате .sig.

фото: pixabay


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