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Новости 18:16

Минстрой рассмотрит вопрос ипотечных каникул для пострадавших от паводков

фото ЗакС политика Минстрой рассмотрит вопрос ипотечных каникул для пострадавших от паводков

Глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном паводку в Оренбургской области, рассказал о направлениях работы федеральных чиновников. Совместно с главой МЧС Александром Куренковым он будет готов решить финансовые проблемы потерпевших граждан.

"Есть у людей, конечно, ряд вопросов: как будут компенсироваться утонувшие машины, движимость какая-то, какая компенсация произойдет по ипотеке по ряду объектов, просьбы появились по ипотечным каникулам. Здесь мы тоже, Владимир Владимирович [Путин], эту работу вместе с правительственной комиссией, с Александром Вячеславовичем [Куреновым] отработаем", - приводится доклад Файзуллина на сайте Кремля.

Со своей стороны, глава области Денис Паслер представил оценку нанесенного бюджету ущерба. По самым приблизительным и предварительным подсчетам, сумма превысила 40 млрд рублей.

Из-за прорыва дамбы в Орске, подтопившего город, ранее возбудили уголовное дело: из берегов вышла река Урал. Петербургское правительство заявило о готовности помочь жителям Орска, приняв детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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