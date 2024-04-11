Беглов выразил готовность принять в Петербурге детей из Оренбуржья

Петербуржцы солидарны с жителями Оренбургской области, заявил губернатор Александр Беглов в своем обращении к главе приграничного региона Денису Паслеру. В области продолжаются сильные паводки, в местном правительстве ожидают дальнейших подтоплений.

В своем обращении Беглов выразил от имени горожан поддержку жителям региона. "Для жителей нашего города нет чужой беды. Мы помним, как в годы блокады вся страна и жители Урала поддерживали ленинградцев. Сегодня петербуржцы готовы прийти на помощь в трудной для вас ситуации", — говорится в обращении градоначальника, распространенном его администрацией.

Беглов сообщил о готовности Петербурга принять у себя детей из Оренбуржья и обеспечить их медицинской помощью. Также он пообещал разработать для них познавательную программу в случае приезда.

Утром 11 апреля правительство Оренбургской области сообщило о прогнозируемом в ближайшие сутки подъеме уровня воды в реке Урал. Это способно привести к подтоплению 3,5 тысяч жилых домов и почти четырех тысяч приусадебных участков в 25 населенных пунктах.

Ранее петербургские медики вылетели в Оренбург для помощи детям. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске, приведшего к подтоплению в городе.

Фото: ЗАКС.Ру