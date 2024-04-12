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Новости 10:48

Лазурный автобус врезался в дорожные ограждения на Пионерской улице

фото ЗакС политика Лазурный автобус врезался в дорожные ограждения на Пионерской улице

В Петербурге произошла авария с участием лазурного автобуса на проблемном участке Пионерской улицы, об этом 11 апреля писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали петербуржцы, ДТП произошло из-за временных дорожных ограждений, на Пионерской улице у дома №53 они случаются регулярно с автобусами.

Один из петербуржцев рассказал, что он вместе с другими жителями несколько раз жаловались на эти ограждения, но это не дало никаких результатов.

Напомним, что 10 апреля на углу проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарьковского загорелся лазурный автобус.

Фото: ЗАКС.Ру


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