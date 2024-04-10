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Новости 18:43

Лазурный автобус загорелся в Красносельском районе

фото ЗакС политика Лазурный автобус загорелся в Красносельском районе

В Красносельском районе Петербурга вечером 10 апреля загорелся лазурный автобус, передает телеканал "78". На распространенной видеозаписи видны выбегающие из салона на улицу пассажиры.

Инцидент произошел на автобусной остановке, расположенной на углу проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Над кабиной водителя транспортного средства виднелись клубы белого дыма.

Как передает телеканал со ссылкой на ГУ МВД, в автобусе произошло самовозгорание. Информации о пострадавших нет.

Инциденты с лазурными автобусами возникают в Петербурге с известной периодичностью. Так, накануне на Ленинском проспекте у автобуса задымилось колесо. Другой автобус за день до этого сбил девушку в Московском районе, а еще один на прошлой неделе въехал в остановку на Нарвском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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