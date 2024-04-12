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Новости 11:45

В отношении правнучки летчика Чкалова возбудили дело по статье о призывах к терроризму

фото ЗакС политика В отношении правнучки летчика Чкалова возбудили дело по статье о призывах к терроризму

Правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова стала фигуранткой уголовного дела по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 12 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Уточняется, что поводом для возбуждения дела стали высказывания Богдановой в интервью Олегу Кашину*. В нем, по мнению правоохранителей, она призывала к осуществлению террористической деятельности.

Кроме этого, правоохранительные органы собираются объявить Дарью Богданову в международный розыск.

Напомним, что петербургский суд отправил в СИЗО публициста Александра Скобова** по делу об оправдании терроризма.

*Минюст внес Олега Кашина в список иностранных агентов

**Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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