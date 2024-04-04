Калининский суд арестовал на два месяца публициста Скобова*

Калининский суд Петербурга отправил на два месяца в СИЗО публициста и диссидента Александра Скобова*, передает 4 апреля MR7. Петербуржцу вменяют публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Следствие считает, что с сентября 2023 по февраль 2024 года Скобов* опубликовал ряд постов, содержащих высказывания о взрыве на Крымском мосту и призывы к террористической деятельности.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как сообщал "Коммерсантъ", из зала суда доносились негативные высказывания публициста в адрес суда и президента Владимира Путина. Также Скобов* выражал нежелание отвечать на вопросы суда.

О задержании петербуржца стало известно утром 3 апреля. Менее чем за полмесяца до этого Минюст внес его в список иноагентов.

В четверг Первый окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Коми за публикации в Telegram-канале и комментарий во "ВКонтакте". Как и в случае со Скобовым*, фигуранту инкриминировали публичное оправдание терроризма.

*Минюст внес Александра Скобова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру