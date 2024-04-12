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Новости 12:15

Петербурженку травмировал упавший на нее дорожный знак

фото ЗакС политика Петербурженку травмировал упавший на нее дорожный знак

Накануне дорожный знак на Дунайском проспекте рухнул на петербурженку, остановившуюся, чтобы взять самокат. Как пишет портал 78.ru, это случилось в день ее рождения.

Поначалу женщина почувствовала лишь звон в ушах и решила отправиться по своим делам на такси. Однако в течение дня ее состояние ухудшилось, и пришлось обратиться за помощью к медикам.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

В четверг из-за сильного ветра Смольный объявил "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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