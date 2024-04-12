Петербурженку травмировал упавший на нее дорожный знак

Накануне дорожный знак на Дунайском проспекте рухнул на петербурженку, остановившуюся, чтобы взять самокат. Как пишет портал 78.ru, это случилось в день ее рождения.

Поначалу женщина почувствовала лишь звон в ушах и решила отправиться по своим делам на такси. Однако в течение дня ее состояние ухудшилось, и пришлось обратиться за помощью к медикам.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

В четверг из-за сильного ветра Смольный объявил "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру