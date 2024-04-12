Бастрыкин недоволен содержанием воинских мемориалов в Шушарах

Качество содержания воинских двух воинских мемориалов в Шушарах привлекло внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о мемориалах "Воинское захоронение Верхнее Кузьмино - Братская могила героических защитников города Ленинграда" и "Линия фронта 1941-1944 гг.".

Отмечается, что объекты в Пушкинском районе не огорожены и за их сохранностью следят недостаточно. Вместе с тем поблизости проводятся земляные работы в рамках программы комплексного развития территорий. Из-за этого памятники подтапливаются водой.

Бастрыкин запросил доклад о результатах начатой в городе процессуальной проверки.

фото: пресс-служба СК