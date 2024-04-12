На Невзорова* возбуждено новое уголовное дело по иноагентской статье

Журналист Александр Невзоров* стал фигурантом второго уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов, об этом 12 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на отдел Приморского района ГСУ СК по Петербургу.

Предполагается, что причиной для возбуждения дела стало систематическое отсутствие маркировок об иноагентстве в постах Невзорова*.

Ранее журналисту неоднократно приходили штрафы за отсутствие маркировок на постах. Например, в декабре 2023 года Приморский районный суд назначил ему штраф 40 тысяч рублей.

*Минюст внес Александра Невзорова в список иностранных агентов

Фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)