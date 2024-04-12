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Новости 14:21

Сезон навигации для маломерных судов в Петербурге начнется с 15 апреля

фото ЗакС политика Сезон навигации для маломерных судов в Петербурге начнется с 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, для маломерных судов откроются каналы и реки Петербурга, об этом 12 апреля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на распоряжение комитета по транспорту города.

В 2023 году безопасностью акватории Петербурга начала заниматься круглосуточная патрульная служба, которая входит в структуру Агентства внешнего транспорта.

Также отмечается, что в прошлом сезоне маломерные суда, которые занимаются перевозкой пассажиров, перевезли около 3,7 млн человек.

Напомним, что в Петербурге сезон навигации для маломерных судов закончился 13 ноября 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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