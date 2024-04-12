Петербург стал одним из лучших городов для наблюдения за цветением сакуры

Петербург вошел в шестерку лучших мест для созерцания цветения сакуры, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо Петербурга, в топ вошли Москва, Владивосток, Сочи, Волгоград и Челябинск.

В Северной столице на сакуру можно посмотреть в Саду дружбы на Литейном проспекте, Ботаническом саду Петра Великого, в садах Васильевского острова, в Приморском парке Победы, в парке "Тихий отдых" и рядом со Смольным собором.

Специалисты уточняют, что цветение сакуры в Петербурге начинается в 20-х числах апреля и заканчивается в первой половине мая. Также в этот же период начинается сезон навигации маломерных судов и звуковое шоу "Поющие мосты".

Фото: пресс-служба администрации Петербурга