Губернатор Мурманской области Чибис выписался из больницы

Пострадавший губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы и теперь будет находиться на домашнем лечении, об этом 12 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.

"Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", – написал Чибис.

Губернатор также рассказал о своем состоянии на данный момент. По его словам, сейчас он идет на поправку, в его случае все обошлось без осложнений.

В конце сообщения он поблагодарил хирургов, анастезиологов-реаниматологов, медсестер и других специалистов, а также всех, кто следил за его состоянием.

Напомним, что нападение на Чибиса произошло 4 апреля неподалеку от дома культуры "Строитель" в Апатитах. По версии следствия, его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов.

Фото: ЗАКС.Ру