В Петербурге продадут еще три объекта в рамках банкротства ОАО "Метрострой"

В Петербурге пройдут очередные торги, на которых выставлено имущество обанкротившейся компании "Метрострой". Процедуру организует Российский аукционный дом (РАД).

На этот раз продаются офисное здание рядом со станцией метро "Пушкинская" (Подъездной переулок, 9), спорткомплекс на Петроградской стороне (Левашовский проспект, 11/7) и производственно-складской комплекс в промзоне Рыбацкое (5-й Рыбацкий проезд, 20). Общая начальная стоимость всех трех объектов составляет 804 млн рублей. Все три лота разыграют 14 мая.

В конце марта нашелся инвестор для бывшего логистического комплекса "Метростроя" у станции метро "Нарвская".

Напомним, преемником ОАО "Метрострой" стал "Метрострой Северной Столицы", учрежденный Смольным и банком ВТБ. Компания имеет монополию на все строительные и ремонтные работы в городской подземке.

фото: Российский аукционный дом