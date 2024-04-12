ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:18

Администрация Петербурга выбрала подрядчика для создания экспозиции города на ПМЭФ-2024

фото ЗакС политика Администрация Петербурга выбрала подрядчика для создания экспозиции города на ПМЭФ-2024

Петербургские власти подвели итоги конкурса по созданию экспозиции города во время Петербургского международного экономического форума в 2024 году, об этом 12 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на госзакупки.

Подрядчиком работ станет ООО "Атомэкспо". Работы обещают выполнить за 101 млн рублей. Заказчик ожидает в экспозиции увидеть конгрессивный зал-амфитеатр на 100 мест, зону для деловых контактов на 40 мест, закрытую переговорную на 35 мест, зону для VIP-переговоров и зону для СМИ. Также должны быть видеостены и экраны.

Сам ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Смольный на губернаторский прием планирует потратить более 18 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама