Администрация Петербурга выбрала подрядчика для создания экспозиции города на ПМЭФ-2024

Петербургские власти подвели итоги конкурса по созданию экспозиции города во время Петербургского международного экономического форума в 2024 году, об этом 12 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на госзакупки.

Подрядчиком работ станет ООО "Атомэкспо". Работы обещают выполнить за 101 млн рублей. Заказчик ожидает в экспозиции увидеть конгрессивный зал-амфитеатр на 100 мест, зону для деловых контактов на 40 мест, закрытую переговорную на 35 мест, зону для VIP-переговоров и зону для СМИ. Также должны быть видеостены и экраны.

Сам ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Смольный на губернаторский прием планирует потратить более 18 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру