У станции метро "Приморская" трамвай наехал на пешеходов

В Петербурге, на перекрестке Наличной улицы и улицы Одоевского днем 12 апреля трамвай не остановился на светофоре и сбил несколько человек.

Кадры с места происшествия опубликованы в городском сообществе "Мегаполис Online".

По информации "Фонтанки", пострадала одна женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Согласно предварительной версии, у ретротрамвая отказали тормоза. По данным "Mash на Мойке", пострадавших трое.

Прокуратура Василеостровского района уже приступила к проверке инцидента. На данный момент трамваи, идущие от Гавани в сторону станции "Приморская", следуют в обход.

Примечательно, что на том же самом перекрестке нынешней зимой на тротуар вынесло автобус лазурного цвета, сбивший и придавивший несколько пешеходов. Последних пришлось извлекать из-под транспортного средства при помощи крана.

UPD 16:55 Комздрав подтвердил сведения о троих пострадавших. 45-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу, двоих мужчин трудоспособного возраста в состоянии средней тяжести отвезли в Елизаветинскую больницу.

фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram