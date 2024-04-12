Посты обвиняемого в "фейках" об армии Евгения Бестужева пройдут новую экспертизу

На заседании по делу петербургского политолога Евгения Бестужева, обвиняемого в фейках об армии (ст. 207.3 УК), суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу его публикаций. Таким образом было удовлетворено ходатайство стороны защиты, пишет городской портал MR7.

Представитель обвинения возражал, выступая против затягивания процесса. Еще одним его доводом стало то, что давать оценку доказательствам вправе только суд. По мнению прокуратуры, предыдущей экспертизы слов Бестужева, выполненной сотрудниками СПбГУ и установившей признаки "заведомо недостоверной информации", вполне достаточно.

Теперь посвященные спецоперации посты политолога "ВКонтакте" изучат представители Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции.

Подробнее о деле Евгения Бестужева, находящегося в "Крестах" около полутора лет, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру