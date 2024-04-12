В Петербурге присяжные вынесли вердикт по делу о похищении человека

Коллегия присяжных заседателей в Петербурге единогласно сочла виновным в совершении двух преступлений Сергея Гуцу, ранее выданного Российской Федерации румынскими властями.

Как сообщает региональное управление СК, его обвиняют в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК) и похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК). Оба криминальных эпизода датируются 2009 годом.

По версии следствия, 15 лет назад вооруженная группа, в которую входил фигурант, похитила двоих мужчин. От потерпевших требовали крупные суммы денег якобы в счет долгов перед третьими лицами. В одном из случаев злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции и удерживали потерпевшего три недели в кладовке вплоть до его побега.

В скором времени Гуцу зачитают приговор. Других фигурантов, за исключением скончавшегося ранее в Аргентине мужчины, ранее осудили в России.

Фото: ЗАКС.Ру