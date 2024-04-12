Суд арестовал замглавы администрации Василеостровского района по делу о взятке

Василеостровский районный суд Петербурга 12 апреля арестовал на два месяца заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чиновник пробудет в следственном изоляторе минимум до 10 июня. Родионов полностью признал вину.

Чиновник просил отправить его под домашний арест. Следствие опасалось, что без назначения стражи Родионов может скрыться от правосудия - он уроженец Баку. Там же проживает его мать и другие родственники. Кроме того, по мнению следствия, обвиняемый якобы имеет связи с представителями этнических преступных групп из Азербайджана и может попытаться повлиять на других фигурантов дела. Замглавы района отрицает связи с диаспорой - на родине он не был с 2001 года и не владеет языком.

— Я совершил самую большую ошибку и самый плохой проступок в своей жизни. И подвел многих людей. Не знаю, что сказать. Надо попросить прощения у тех людей, которых я подвел, моих близких, моих коллег по работе и жителей…, — сказал Родионов.

Родионова задержали накануне, 11 апреля в отеле в Биржевом переулке денежных средств на сумму 1,5 млн рублей, как сообщали в Следственном комитете. Их чиновнику передала генеральный директор управляющей компании ООО "Терра" Юлия Федорова в рамках оперативных действий. По версии следствия, это была плата за "покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами" за два месяца. Всего в рамках такого "сотрудничества" Родионов якобы должен был получить порядка 6,75 млн рублей до конца 2024 года - по 750 тысяч в месяц. Материалы дела собирали сотрудники экономической безопасности ФСБ.

Замглавы района на своей должности курировал работу ЖКХ и строительства. В Василеостровском районе он с 2018 года. До этого руководил Жилищным агентством в Кронштадте. По статье о получении взятки ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и крупный штраф.

Отметим, в СИЗО сейчас находится бывший начальник Родионова, экс-глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, на которого также заведено дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Его удалось задержать лишь спустя год после возбуждения дела. Бывший чиновников долгое время скрывался в Москве.

текст и фото Константин Леньков