Суд продлил арест экс-главе Василеостровского района Ильину

Бывший глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин до июля останется в СИЗО, постановил 4 апреля Василеостровский суд Петербурга. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму не менее 5,6 миллиона рублей.

Согласно версии следствия, в период с января по конец сентября 2022 года Ильин "совершил получение взятки через посредника за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности", передает объединенная пресс-служба судов города. Ежемесячный платеж чиновнику оценили в 700 тысяч рублей.

Под арестом Ильину предстоит оставаться, по меньшей мере, до 4 июля.

В декабре 2022 года стало известно о том, что силовики безуспешно пытались разыскать Ильина в связи с делом о взятке. Бывший чиновник скрывался больше года, пока в феврале 2024 года не стало известно о его задержании в Москве. Вскоре после этого ему официально предъявили обвинение.

Более подробно о коллизиях вокруг дела Ильина читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)