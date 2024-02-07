Бывшему главе Василеостровского района Ильину предъявили обвинение

В Петербурге Следственный комитет 7 февраля предъявил официальное обвинение бывшему главе Василеостровского района Эдуарду Ильину, фигурирующему в коррупционном деле. О задержании в Москве заочно арестованного бывшего чиновника стало известно накануне.

53-летнего Ильина обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму 5,6 млн рублей. Незаконное вознаграждение он принимал от частной охранной компании в период с января по август 2022 года в обмен на покровительство. За регулярные взятки подрядчику было позволено исполнять госконтракты на охрану здания районной администрации.

Ильин лишился должности прошлой зимой, после чего стало известно о его уголовном преследовании. Фигуранту удалось скрыться от следствия. Вскоре он оказался в базе международного розыска. От силовиков бывший районный глава прятался больше года.

фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте