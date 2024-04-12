Сезон фонтанов в Петербурге начнется раньше, чем в Петергофе

Петербургское правительство определилось с датой открытия сезона фонтанов в нынешнем году. Ею станет понедельник 22 апреля. В этот день запустят большинство из фонтанов и фонтанных комплексов (79 из 85), сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что за годы его пребывания в должности в городе капитально отремонтировали восемь фонтанов.

В предстоящем сезоне "рабочий день" такого рода объектов будет длиться с 9 до 22 часов.

Отметим, что в Петергофе открытие сезона перенесли с 20 на 27 апреля по причине низкой скорости таяния льда.

фото: пресс-служба Смольного