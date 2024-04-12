Смольный выплатит компенсации пострадавшим от наезда трамвая у "Приморской"

В Петербурге сформировали специальную экспертную комиссию, которая будет разбираться в причинах и обстоятельствах ДТП у станции метро "Приморская", где ретротрамвай "Довлатов" 12 апреля проехал на красный свет и влетел в толпу пешеходов.

Пресс-служба Смольного отметила, что новый трамвай выполнял техническую обкатку. На момент аварии на Наличной улице нем находилось три человека, двое из которых - сотрудники Уралтрансмаша, изготовившего это транспортное средство.

Губернатор Александр Беглов пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим в аварии, которых, по последним данным комздрава, насчитывалось трое. Двое из них уже отпущены из стационара.

Фото: ЗАКС.Ру