ЗакС готовится поднять штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Депутат петербургского парламента Александр Ржаненков рассказал журналистам о том, что вместе с коллегами готовит инициативу, ужесточающую наказание для недобросовестных и безответственных родителей на федеральном уровне.

Речь идет об увеличении штрафов, которые сегодня за неисполнение родительских обязанностей составляют от 100 до 500 рублей, передает ТАСС

"Мы уже приступили к этому процессу, должны вместе отработать эту инициативу, она и от нас исходила. Я убежден, что на федеральном уровне в том или ином варианте это будет принято", - рассказал петербуржец.

Насколько существенно будут подняты взыскания по ч. 1 ст. 5.35 КоАП, депутат не уточнил.

На прошлой неделе на проблему обратила внимание, выступая в ЗакСе, детский омбудсмен города Анна Митянина.

Фото: ЗАКС.Ру