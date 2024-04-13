Ночью к петербургским другороссам приходили полицейские

Петербургская акция "Другой России Э.В. Лимонова", посвященная проблеме миграции, обернулась визитами силовиков в партийный штаб и в квартиры активистов.

Как сообщил накануне портал MR7, дверь в "бункер" партии накануне вечером открывалась при помощи сотрудников МЧС.

Кроме того, ночью правоохранители посетили жилище задержанного после акции Андрея Песоцкого. Известно, что его жене предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. Пока не предается гласности, какая именно статья инкриминируется "лимоновцу".

Наконец, силовики пришли к Семену Дебенку, который, по их мнению, тоже участвовал в акции. Ночью его увезли в 78-й отдел полиции, сообщает Telegram-канал "Национальная правозащита".

Фото: ЗАКС.Ру