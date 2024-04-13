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Новости 12:15

Из-за осквернения Вечного огня в Киришах мужчину отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Из-за осквернения Вечного огня в Киришах мужчину отправили в СИЗО

Мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня в Киришах, поместили под арест. Об этом сообщает портал 78.ru

Уголовное дело было возбуждено об осквернении мест захоронения (ст. 244 УК). До суда мужчина, закуривший нетривиальным способом, был отпущен под обязательство о явке. Преступление было совершено в нетрезвом виде.

Известно, что 29-летний фигурант нигде не работает и ранее был осужден за грабеж. По новому делу ему в качестве максимальной меры наказания грозит три месяца ареста. Действиями злоумышленника ранее заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру


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