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Володин: Операторы кикшерингов должны нести ответственность в случае нарушения ПДД

фото ЗакС политика Володин: Операторы кикшерингов должны нести ответственность в случае нарушения ПДД

В случае аварий на дорогах операторы кикшеринга должны нести ответственность, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его утверждению, с начала сезона парламентариям стали поступать многочисленные жалобы на ездоков.

"С открытием сезона проката электросамокатов в Государственную думу стали поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей", — написал Володин в своем Telegram-канале.

По утверждению парламентария, количество ДТП с участием электросамокатов в Москве и других городах России выросло в два раза. Речь идет в том числе об авариях со смертельным исходом.

Володин заявил, что предоставляющие услуги кикшеринга компании должны нести ответственность в случае аварий. Он полагает, что они могут пойти по пути саморегулирования. "Им необходимо сделать всё, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было", — высказал мнение он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался на тему запрета электросамокатов в городах, объявив ездоков "посланниками из ада".

Фото: duma.gov.ru


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