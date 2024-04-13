Милонов выступил за запрет езды на электросамокатах в черте города

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об авариях с участием электросамокатов, которые возобновились и участились с наступлением теплого времени года. Популярные средства индивидуальной мобильности он охарактеризовал как "посланников из ада".

По мысли Милонова, наибольшую опасность, вопреки расхожему мнению, представляет собой не молодежь, разъезжающая на самокатах, а более взрослая публика. Наблюдения депутата гласят, что езда происходит зачастую в нетрезвом виде. Об этом он высказался в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда".

В черте города езда на электросамокатах, в представлении петербуржца, выглядит как экстремальный вид спорта. Он выступает за запрет такого досуга, если катание происходит без амуниции и сопровождающего тренера.

В начале месяца группа активистов инициировала проведение референдума, при помощи которого петербуржцы хотят добиться полного запрета езды на электросамокатах в городе.

Фото: ЗАКС.Ру