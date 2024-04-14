Полиция задержала водителя после наезда на ребенка в Парголово

В Петербурге задержан 34-летний житель Ростовской области после ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика, сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент с 10-летним ребенком произошел днем 13 апреля около дома № 101 по улице Первого Мая в Парголово.

По сообщению полиции, иномарка под управлением ростовчанина сбила самокатчика при повороте в дворовой проезд. Сам ребенок следовал в этот момент на самокате по тротуару.

Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Его состояние оценили как крайне тяжелое.

"Когда приехал наряд полиции, нарушитель был пьян, хотя и находился рядом со своим автомобилем, а не за рулем", — отметили в полиции.

Водителя задержали, на него составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также медицинская помощь потребовалась в субботу четырехлетнему ребенку, которому зажало руку дверьми автобуса. Медики диагностировали у него перелом.

UPD: В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении в пьяном виде правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщили в полиции.

Фото: ЗАКС.Ру