Двери автобуса сломали руку ребенку в Петербурге

В Петербурге четырехлетнему ребенку потребовалась медицинская помощь после того, как ему защемило руку в дверях автобуса, передает 14 апреля телеканал "78". Инцидент произошел накануне днем.

Как сообщается, рука ребенка оказалась зажата при открывании дверей в автобусе № 12. Пострадавшему потребовалась врачебная помощь, медики диагностировали у него закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости.

После оказания помощи пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно о том, что упавшая в автобусе петербурженка отсудила у перевозчика почти 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру