Бастрыкин вмешался в ситуацию с наездом самокатчика на ребенка

Ситуация с наездом самокатчика на ребенка в Петербурге привлекла к себе внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщили 14 апреля в ведомстве. Высокопоставленный силовик потребовал возбудить уголовное дело в связи с инцидентом.

"В СМИ и социальных медиа распространяется информация о том, что в Санкт-Петербурге водитель электросамоката сбил на тротуаре семилетнего мальчика", — говорится в сообщении Следкома.

В результате происшествия ребенок получил травмы, ему потребовалась помощь врачей. Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, сбившего 10-летнего самокатчика в Парголово. Как сообщалось, 34-летний житель Ростовской области был пьян, когда на место ДТП прибыл наряд полиции.

Фото: пресс-служба СК