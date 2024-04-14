ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:41

Нургалиев: На апрельском форуме в Петербурге обсудят информационную безопасность

фото ЗакС политика Нургалиев: На апрельском форуме в Петербурге обсудят информационную безопасность

Одной из тем XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Петербурге станет вопрос информационной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира, заявил первый замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев в интервью "Российской газете". Проведение форума намечено на конец апреля.

"Будет, в частности, всесторонне рассмотрена проблематика обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства", — поведал Нургалиев.

Также участники встречи обсудят вопрос сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей мировых стран. Кроме того, планируется заседание "круглого стола" по вопросам защиты людей в случаях военных конфликтов и разнообразных чрезвычайных ситуаций.

Встречу высоких представителей планируется провести в Петербурге 23-25 апреля, в ней примут участие секретари Совбезов, силовики и чиновники. Намерение прибыть на нее выразил ранее глава Республики Сербской Милорад Додик.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама