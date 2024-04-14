Три моста разведут в Петербурге в ночь на понедельник

В ночь на понедельник, 15 апреля, на Неве и Большой Неве состоится разводка трех мостов, сообщили в "Мостотресте". Речь идет о Литейном, Троицком и Дворцовом мостах.

Дворцовый мост разведут на полчаса с 01:10 до 01:40, Троицкий мост — 01:20 до 01:40. "Литейный мост [разведут] по графику", — уточнили в предприятии. Это значит, что переправа будет недоступна для движения транспорта и пешеходов в период с 01:40 до 04:45.

На прошлой неделе "Мостотрест" утвердил график разводки мостов в 2024 году. Относительно предыдущих сезонов навигации в расписание внесли единственное изменение, оно касается Володарского моста.

Фото: unsplash