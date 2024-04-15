В Петербурге экс-силовик получил условный срок за покушение на мошенничество

В Петербурге осудили двоих мужчин, один из которых в период совершения преступления работал в ГУ МВД по региону. Их признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК - ч. 4 ст. 159 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в 2022 году замначальника ГКУ "Центр комплексного благоустройства" узнала, что ее учреждение готовятся проверить на предмет совершения преступления. На нее вместе со своим знакомым вышел бывший полицейский Степан Фещук, который ввел женщину в заблуждение, пообещав отменить проверку за вознаграждение. В действительности таких возможностей у него не было.

Чиновница согласилась на сделку и вместе с тем согласилась участвовать в оперативном эксперименте. На встрече с "партнерами" она передала им 1,5 млн рублей, после чего мужчины были взяты с поличным.

Оба признали вину лишь частично. Фещук получил 4,5 года условно, а его сообщник - 4 года условно.

Фото: ЗАКС.Ру