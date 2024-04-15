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Новости 12:20

Правозащитника Орлова* этапировали из Москвы до рассмотрения апелляции

фото ЗакС политика Правозащитника Орлова* этапировали из Москвы до рассмотрения апелляции

Правозащитный центр "Мемориал"** сообщил о том, что его сооснователя Олега Орлова* этапировали в СИЗО-1 Самарской области. Событие примечательно тем, что перевод правозащитника из Москвы случился с 11 по 12 апреля еще до рассмотрения апелляции на приговор.

Адвокатам неизвестно, как именно происходила транспортировка. О ней Орлова* и его представителей не предупреждали. Неизвестно защитникам также об актуальном состоянии здоровья 71-летнего осужденного, который ранее пожаловался на усталость.

Напомним, что в феврале дело сооснователя "Мемориала"** о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) было пересмотрено после апелляционной жалобы прокуратуры. Крупный штраф, назначенный ему в декабре, заменили двумя с половиной годами заключения.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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