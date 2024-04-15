Суд в Петербурге закрыл предприятие общепита, по вине которого отравились дети

В Петербурге на три месяца приостановили работу поставщика еды, чье предприятие располагается на Славянской улице в Лахте-Ольгино.

Речь идет о ИП Фруштатова Мария Васильевна. По вине этого организатора питания в прошлом месяце получили острую кишечную инфекцию пятеро воспитанников частного детского сада "Гнездо", передает объединенная пресс-служба городских судов. У детей в возрасте от двух до четырех лет диагностировали сальмонеллез.

Судебному постановлению, вынесенному по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), предшествовала инспекция Роспотребнадзора. Чиновники установили, что помещения на предприятии недостаточно тщательно убираются, готовую продукцию отпускают без даты изготовления, а сотрудники не проходят гигиеническую аттестацию.

На заседание Приморского районного суда Фруштатова не пришла.

Фото: ЗАКС.Ру