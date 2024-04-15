В ЗакСе поддержали думский законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по образованию, культуре и науке 15 апреля заочно поддержала федеральную инициативу о внесении изменений в закон "О библиотечном деле", который регламентируют работу библиотек в России. В Госдуме предложили ограничить доступ к произведениям, авторы которых стали иностранными агентами. В петербургском парламенте против выступил лишь депутат от "Яблока" Александр Шишлов, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе фракции.

В марте 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому Министерство культуры должно разработать правила, по которым библиотеки будут выдавать книги, авторы которых числятся в реестре иноагентов. Из членов парламентской комиссии ЗакСа по образованию, в которую входят Любовь Егорова, Анастасия Мельникова, Антон Рудаков, Антон Соловьев, а также Марина Шишкина и Александр Шишлов, негативный отзыв оставил только Шишлов. Он сравнил подготовленную думскими коллегами инициативу с попыткой ввести цензуру.

"Полагаю, что законопроектом фактически открывается возможность для введения политической цензуры, запрещенной частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации. Законопроектом предлагается разрешить Министерству культуры РФ устанавливать ограничения доступа в общедоступных библиотеках к документам и книгам, авторами которых являются лица, включенные в реестр иностранных агентов. <...> Установление ограничения доступа в библиотеках к документам и книгам не по признаку их содержания, а по признаку их авторства является политически мотивированным, противоречит правовым позициям КС РФ и Конституции и фактически направлено на введение политической цензуры в библиотеках", - говорится в отзыве Шишлова.

Отметим, инициатива думских депутатов также предполагает ограничение доступа к фондам библиотек в новых регионах России, поскольку там, по мнению авторов законопроекта, много украинской пропагандистской литературы.

"Фонды библиотек, расположенные на территориях новых субъектов Российской Федерации, за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей", - говорится в пояснительной записке к думскому законопроекту.

Напомним, в начале апреля партия "Справедливая Россия - За правду" предложила запретить иностранным агентам принимать участие в выборах в качестве кандидатов, а также состоять на госслужбе. Позже документ отправили на доработку.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру