Ремонт трамвайных путей от Невского до Сенной закончат в третьем квартале 2024 года

В Петербурге продолжается ремонт трамвайных путей на участке от Невского проспекта до Сенной площади, об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент, специалисты уже выполнили заливку плиты из фибробетона, а также произведена раскладка рельсов.

Первый этап работ от Суворовской площади до Инженерной улицы завершен. Рабочие применили новые технологии и материалы, которые должны позволить снизить шум и вибрацию на здания.

В 2023 году на Садовой улице уже был отремонтирован один участок – от Сенной площади до Лермонтовского проспекта. Участок от Невского планируют завершить в третьем квартале 2024 года.

Напомним, что у станции метро "Технологический институт" с рельс сошел трамвай №3.

Фото: ЗАКС.Ру