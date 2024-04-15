В ночь на 16 апреля разведут все мосты по Неве и ее рукавам, кроме одного

Все мосты по Неве и ее рукавам, кроме Кантемировского моста, будут разведены в ночь с 15 на 16 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

Разведены будут абсолютно все мосты по Неве, однако Дворцовый мост разведут только с 01:10 до 02:50 мост и с 01:20 до 02:45 Благовещенский мост.

С 03:35 до 04:55 разведут Тучков мост, а с 01:30 до 04:30 разведут Сампсониевский и Гренадерский мосты. Единственный мост, который всю ночь будет сведен – Кантемировский.

Напомним, что навигационный сезон для мостов стартовал с 10 апреля. В 2024 году график разводки почти не изменился, кроме графика Володарского моста. Теперь он сводится в 05:30 утра.

Фото: unsplash.com