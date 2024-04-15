С 15 апреля в Петербурге заработали "летние" автобусные маршруты

В Петербурге с 15 апреля возобновилась работа "летних" автобусных маршрутов, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На "летний" режим перешли пять уже существующих маршрутов и появились еще два новых. Два "зимних" маршрута прекратили свою работу также с 15 апреля – маршруты №469А и №475А

Три "летних" маршрута запустили из Кронштадта до форта Шанц, до остановки "квартал 19Б" и до СНТ "Красногорские покосы" (маршруты №2КР, №3КР и №406).

Также появились маршруты от станции метро "Улица Дыбенко" до садоводства "Восход-2" (маршрут №469), из Колпино до садоводства "Восход-1" (маршрут №475), от автобусной остановки "Река Оккервиль" до садоводства "Черная речка" (маршрут №485) и от Придорожной аллеи до Парголово (маршрут №555).

Фото: ЗАКС.Ру