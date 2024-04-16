Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Треповой* и Касинцеву

В апелляционном военном суде зарегистрированы жалобы и представление на приговоры Дарье Треповой* и Дмитрия Касинцева, об этом 16 апреля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Как рассказали в суде, поступили и зарегистрированы апелляционные жалобы защиты и апелляционное представление надзорного ведомства на приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева.

Сейчас дело уже передано судье Виннику Сергею. Чтобы подготовиться к процессу и все исследовать, у него есть 30 суток.

Напомним, что суд признал Дарью Трепову* виновной в гибели военкора Владлена Татарского. Она вручила ему статуэтку со взрывчаткой. Трепова* получила самый суровый приговор, который женщины получали в современной России: петербурженке по делу о теракте (п."б" ч.3 ст.205 УК) присудили 27 лет колонии.

Дмитрия Касинцева, которого судили за укрывательство, приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. В его квартире Трепова* находилась в первую ночь после теракта.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру